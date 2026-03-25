Anitta e Bela Gil esquiam na Finlândia - Reprodução de vídeo / Instagram

Anitta e Bela Gil esquiam na FinlândiaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/03/2026 11:19

Rio - Anitta, de 32 anos, e Bela Gil, de 38, esquiaram juntas na Finlândia, nesta quarta-feira (25). Através das redes sociais, a cantora e a apresentadora publicaram um vídeo curtindo as baixas temperaturas na neve.

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"Hoje de instrutora da Bela Gil", escreveu a dona do hit "Envolver", ao compartilhar o registro das duas deslizando pela neve. "Lembra de mim, esqui? Com a melhor professora", disse a filha de Gilberto Gil, ao repostar o clique. Para se protegerem do clima frio, as duas vestiram agasalhos.

Em stories anteriores, a apresentadora contou que faziam duas décadas desde a última vez que esquiou. "Ido ali fazer um negócio que não faço há 20 anos". Nesta terça-feira (24), Bela relatou as escalas que fez até chegar ao destino. "Terceiro e último voo da saga". Pouco tempo depois, mostrou que estava na Finlândia.