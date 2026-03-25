Ferrugem, Thaís Vasconcellos e as filhas, Julia, Sofia e AuroraReprodução de vídeo / Instagram
Ferrugem e Thaís Vasconcellos celebram 15 anos da filha com festão no Rio
Comemoração teve direito a piscina e muitas atrações, como apresentação da DJ Tília
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