Ferrugem, Thaís Vasconcellos e as filhas, Julia, Sofia e Aurora - Reprodução de vídeo / Instagram

Ferrugem, Thaís Vasconcellos e as filhas, Julia, Sofia e AuroraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/03/2026 10:36

Rio - Ferrugem e Thaís Vasconcellos celebraram o aniversário de 15 anos da filha, Julia, com festão num espaço para eventos em Vargem Pequena, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (24). Através das redes sociais, a família compartilhou registros do momento especial da debutante.

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"Papai ama", declarou o cantor. A festança contou com decoração em tons de rosa e muitas flores. Durante o dia, a comemoração teve direito a piscina, futebol de sabão e mais brinquedos infláveis. Para aproveitar essa primeira parte, a debutante vestiu macacão com pedrarias e biquíni por baixo.

Já a noite contou com muitas atrações, como apresentação do rapper Chefin e da DJ Tília. Julia, então, usou o segundo look: vestido rosa, sem alças, com decote coração e saia com babados. A aniversariante aproveitou ao lado dos familiares e amigos.

Julia é fruto do primeiro casamento do cantor com Juliana Barbosa, que morreu em 2015 por complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. A adolescente e Thaís mantém relação muito próxima, e se consideram "mãe e filha". O casal também é pai de Sofia, de 7, e Aurora, 5.