Sandy - Clayton Felizardo / Brazilnews

SandyClayton Felizardo / Brazilnews

Publicado 25/03/2026 07:34

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Sandy, de 43 anos, curtiu um passeio em família, na noite desta terça-feira (24). A cantora foi assistir ao show de João Bosco e Lenine na Sala São Paulo acompanhada dos pais, Noeli e Xororó, o irmão, Júnior, e a cunhada, Monica Benini.

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Simpática, Sandy sorriu para o fotógrado ao perceber que era clicada. Para a ocasião, a artista apostou em um look todo preto, composto por calça de couro, blusa e bolsa.

No palco, Lenine e João Bosco se apresentaram com a renomada NDR Bigband (The Hamburg Radio Jazz Orchestra). Sucessos como "A Ponte" e "Paciência", de Lenine, e Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco, fizeram parte do repertório. O concerto foi regido por Rafael Rocha.