SandyClayton Felizardo / Brazilnews

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Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Sandy, de 43 anos, curtiu um passeio em família, na noite desta terça-feira (24). A cantora foi assistir ao show de João Bosco e Lenine na Sala São Paulo acompanhada dos pais, Noeli e Xororó, o irmão, Júnior, e a cunhada, Monica Benini. 
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Monica Benini e Junior Lima - Clayton Felizardo / Brazilnews
Sandy - Clayton Felizardo / Brazilnews
Sandy - Clayton Felizardo / Brazilnews
Sandy - Clayton Felizardo / Brazilnews
Junior - Clayton Felizardo / Brazilnews
Sandy - Clayton Felizardo / Brazilnews
Junior Lima, Sandy e Xororó - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simpática, Sandy sorriu para o fotógrado ao perceber que era clicada. Para a ocasião, a artista apostou em um look todo preto, composto por calça de couro, blusa e bolsa.
No palco, Lenine e João Bosco se apresentaram com a renomada NDR Bigband (The Hamburg Radio Jazz Orchestra). Sucessos como "A Ponte" e "Paciência", de Lenine, e Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco, fizeram parte do repertório. O concerto foi regido por Rafael Rocha. 