Mãe de Vivi Wanderley se pronuncia após filha expor relação com Juliano Floss - Reprodução / Instagram

Mãe de Vivi Wanderley se pronuncia após filha expor relação com Juliano FlossReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 08:53

Rio - Mãe de Vivi Wanderley, Daniele Aguiar se pronunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), após a filha expor a relação conturbada que viveu com Juliano Floss , entre 2021 e dezembro de 2023. No desabafo, a influenciadora digital alegou que precisou ficar internada após descobrir o envolvimento do ex-namorado com a então amiga, Marina Sena. E empresária repostou a publicação da filha e detonou o dançarino.

fotogaleria

"Ver sua filha sendo entubada e correndo risco de vida por causa de um narcisista não foi fácil! Pior dia da minha vida", escreveu Daniele, que continuou: "Olha aí as consequências de se relacionar com um homem narcisista! Cuidado, mulheres. Fica o meu apelo".

Juliano está confinado no "Big Brother Brasil", da TV Globo. No reality, ele chegou a criticar Marciele por se envolver com Jonas, antigo affair da amiga, Maxiane. Daniele, então, apontou as controversas do ex-genro: "Você é sem dúvidas a pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci na minha vida!!! Ter a cara de pau de chamar alguém de 'talarica' depois de tudo o que você fez com a minha filha? [risos] Chega a ser hilário essa sua atuação".

A publicação aconteceu antes do resultado da eliminação do reality, em que o dançarino estava na berlinda junto com Jonas e Gabriela. A empresária chegou a declarar a torcida contra: "Fora Juliano". Ele, no entanto, escapou da eliminação e permanece no reality. Quem levou a pior foi Jonas, com 53,48% da média de votos.

No relato de Vivi, ela contou que mantinha amizade próxima com Marina, atual namorada de Juliano, e alegou que chegou a desabafar sobre o término com a cantora. Daniele, então, apoiou a filha: "Eram amigas, sim! De uma frequentar a casa da outra".

Alguns internautas, ainda, disseram que as fotos compartilhadas por Vivi, afirmando que foram tiradas durante a internação devido a crise após o término, foram feitas, na verdade, depois da cirurgia para colocar silicone. A empresária rebateu os comentários:

"Aos imundos que estão falando que minha filha está usando uma foto de cirurgia plástica para fingir que foi internada. No próximo stories colocarei a foto colorida para vocês pararem de falar m*rd* e verem que quando ela operou o nariz, ela estava de cabelo preto. E quando foi entubada e internada pelo ocorrido, estava de cabelo vermelho. Vocês são podres e doentes", disparou.

Vivi chegou a receber críticas por falar sobre o ocorrido após alguns anos, inclusive, na véspera do "Paredão" com o ex-namorado. Daniele, novamente, saiu em defesa da filha: "Existe dia certo para denunciar uma relação abusiva? Data marcada, tem que colocar alarme? A Virgínia não puxou mutirão para ninguém, se quisesse poderia ter puxado. Aos que estão invalidando o relato por favoritismo de um jogo, espero que nunca passem por algo parecido". A empresária fez mais publicações contra Juliano.

Pronunciamento da equipe de Juliano

Neste mesmo dia, a equipe do influenciador digital se manifestou sobre as acusações através de uma nota oficial. "Em relação a declarações recentes envolvendo o nome de Juliano, reforçamos que ele está em confinamento, sem acesso a informações externas e, portanto, impossibilitado de se manifestar neste momento. Ainda assim, ao longo de mais de 70 dias de exposição contínua no programa ele tem demonstrado, de forma consistente, o respeito com que se posiciona e se relaciona com as mulheres"



"Reforçamos também a importância de reponsabilidade ao tratar de questões pessoais, sobretudo quando expostas de forma pública e unilateral. Seguimos confiantes de que sua conduta para por si, e que, no momento oportuno, tudo será devidamente esclarecido e a situação será tratada pelas vias adequadas com a devida apuração".

Entenda

Vivi Wanderley trouxe a público detalhes do relacionamento que manteve com Juliano Floss. A influenciadora afirmou ter vivido uma relação marcada por abuso psicológico. Ela, ainda, falou que decidiu se pronunciar após cerca de dois anos por não conseguir falar sobre o que viveu antes.