França - Técnico do Lyon, Paulo Fonseca explicou as críticas públicas que fez a Endrick na sexta-feira (10). O português ressaltou que o objetivo era provocar uma reação no atacante. E parece ter dado certo. O brasileiro teve boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Lorient, no último domingo (12). Ele saiu do banco de reservas no intervalo e deu assistência para Yaremchuk abrir o placar.
De acordo com o comandante, que havia demonstrado não estar satisfeito com o desempenho do garoto, a ideia era justamente incentivá-lo. "Acho que você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Nós, treinadores, precisamos encontrar estratégias para obter uma reação dos jogadores. Eu falei para provocar uma reação dele, e vi essa reação", contou.
"Precisamos da iniciativa individual dele. Ele é jovem, gosto da personalidade dele, é muito positivo... Mas ele tem 19 anos. Então, ainda está se desenvolvendo", completou.
Desde que chegou ao Lyon, Endrick fez seis gols e deu cinco assistências em 16 jogos. O próximo compromisso será contra o PSG, domingo (19), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.
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