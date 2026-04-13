Dominic Frimpong, jogador do Berekum ChelseaDivulgação / Berekum Chelsea Football Club
O incidente ocorreu no domingo (12), quando o time retornava da partida contra o Samartex, em Samreboi, no sul de Gana, segundo comunicado do clube.
O clube informou que um dos jogadores ficou gravemente ferido e está recebendo atendimento médico em um hospital próximo. A Federação Ganesa de Futebol confirmou posteriormente que o ponta Dominic Frimpong, de 20 anos, teria sido morto no incidente.
"Este trágico incidente representa uma enorme perda não só para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. Dominic era um jovem talento promissor cuja dedicação e paixão pelo jogo personificavam o espírito da nossa liga", afirmou a entidade máxima do futebol ganês em comunicado.
O atacante de 20 anos chegou ao Berekum Chelsea por empréstimo do Aduana Stars no início do ano. Ele entrou em campo em 13 oportunidades e balançou as redes duas vezes, de acordo com a imprensa local.
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