Filipe LuísÉrica Martin / Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Filipe Luís rasgou elogios ao falar de Carlo Ancelotti no 'Seminário do Futebol Sul-Americano', da Conmebol, nesta segunda-feira (13). O ídolo do Flamengo destacou a grandeza do treinador da seleção brasileira, celebrou sua chegada e afirmou que ele tem o respeito de todos.
"Eu creio firmemente que foi o melhor que nos aconteceu, que Carlo Ancelotti tenha vindo. Não é garantido que nós vamos ganhar nada, mas é o melhor que aconteceu. Necessitávamos de uma pessoa grande, que tenha respaldo suficiente para tomar suas decisões, que as pessoas respeitem, sabendo que o Brasil passa por um processo de muitos anos com dúvidas sobre sua seleção por não ganhar a Copa do Mundo", disse Filipe Luís.
"Então, eu acho que a vinda de Ancelotti nos traz muitas coisas boas, estabilidade com a Seleção, dentro da própria confederação. Ele chama os treinadores para falar. Eu mesmo estive com ele toda uma tarde conversando. É uma pessoa super aberta e o maior campeão de todos os tempos da história da Champions. Temos que escutar, temos um monstro que está à frente de nossa seleção e que tem o respeito de todos, de imprensa, dos futebolistas...", completou.
Durante a conversa, ele defendeu o Brasil como um dos favoritos a vencer a Copa do Mundo e colocou Raphinha e Vini Jr entre os cinco melhores jogadores do mundo.
"As pessoas não acreditam que o Brasil possa ganhar, mas se a gente colocar os cinco melhores, temos dois, que são Raphinha e Vini Jr. O Brasil sempre, mesmo que esteja mal, vai ser um dos favoritos", analisou Filipe Luís.