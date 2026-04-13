Rio - Paulo Victor vive um momento de consolidação no futebol europeu após atuar em grandes clubes do Brasil. Revelado pelo Flamengo, o goleiro hoje defende o Alanyaspor, da Turquia, onde se tornou titular absoluto nesta temporada.
Em 2017, PV rumou ao Gaziantepspor, também da Turquia, onde permaneceu por apenas seis meses antes de voltar ao Brasil e assinar com o Grêmio. No clube gaúcho foram quatro temporadas e diversas conquistas, dentre elas a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.
Atuando no exterior desde 2021 e com clubes de Portugal, Arábia Saudita e Catar no currículo, Paulo Victor agora se consolidou como titular na Turquia e é um dos pilares do Alanyaspor, atual décimo colocado da Süper Lig.
O goleiro de 39 anos possui dupla nacionalidade, tendo a Itália como sua segunda pátria. Na atual temporada, são 12 jogos e 15 gols sofridos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.