Paulo Victor em ação pelo Alanyaspor, da Turquia - Divulgação / Alanyaspor

Paulo Victor em ação pelo Alanyaspor, da TurquiaDivulgação / Alanyaspor

Publicado 13/04/2026 20:00 | Atualizado 13/04/2026 20:02

Rio - Paulo Victor vive um momento de consolidação no futebol europeu após atuar em grandes clubes do Brasil. Revelado pelo Flamengo, o goleiro hoje defende o Alanyaspor, da Turquia, onde se tornou titular absoluto nesta temporada.



Em 2017, PV rumou ao Gaziantepspor, também da Turquia, onde permaneceu por apenas seis meses antes de voltar ao Brasil e assinar com o Grêmio. No clube gaúcho foram quatro temporadas e diversas conquistas, dentre elas a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.



Atuando no exterior desde 2021 e com clubes de Portugal, Arábia Saudita e Catar no currículo, Paulo Victor agora se consolidou como titular na Turquia e é um dos pilares do Alanyaspor, atual décimo colocado da Süper Lig.



O goleiro de 39 anos possui dupla nacionalidade, tendo a Itália como sua segunda pátria. Na atual temporada, são 12 jogos e 15 gols sofridos.