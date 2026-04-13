Técnico do Liverpool, Arne Slot, em coletiva de imprensa - Peter Powell / AFP

Técnico do Liverpool, Arne Slot, em coletiva de imprensaPeter Powell / AFP

Publicado 13/04/2026 16:01

Inglaterra - O técnico do Liverpool, Arne Slot, afirmou nesta segunda-feira (13) que sua equipe precisa de uma atuação “excepcional” para reverter a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, adversário que os ingleses recebem em Anfield no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.



Os 'Reds' estão à beira de serem eliminados pelo PSG pelo segundo ano consecutivo. Na temporada passada, os franceses levaram a melhor nas oitavas de final e seguiram na competição rumo ao título.



“Sabemos que precisamos de um rendimento excepcional para passar para a próxima fase, mas isso é totalmente normal quando se enfrentam os campeões da Europa”, disse Slot em entrevista coletiva.



“Nos 49 jogos em casa que disputamos comigo, marcamos dois gols ou mais 36 vezes”, ressaltou o técnico holandês.



O Liverpool chega para o duelo com o PSG depois de ter vencido o Fulham por 2 a 0 no último sábado (11), pelo Campeonato Inglês.



"Sim, não fizemos esses 49 jogos contra o Paris Saint-Germain, estou ciente disso, mas os adversários que enfrentamos na Premier League e na Champions League foram muito fortes. Portanto, pensamos que podemos fazer algo especial amanhã", concluiu Slot.



