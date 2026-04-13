Técnico do Liverpool, Arne Slot, em coletiva de imprensaPeter Powell / AFP
Os 'Reds' estão à beira de serem eliminados pelo PSG pelo segundo ano consecutivo. Na temporada passada, os franceses levaram a melhor nas oitavas de final e seguiram na competição rumo ao título.
“Sabemos que precisamos de um rendimento excepcional para passar para a próxima fase, mas isso é totalmente normal quando se enfrentam os campeões da Europa”, disse Slot em entrevista coletiva.
O Liverpool chega para o duelo com o PSG depois de ter vencido o Fulham por 2 a 0 no último sábado (11), pelo Campeonato Inglês.
"Sim, não fizemos esses 49 jogos contra o Paris Saint-Germain, estou ciente disso, mas os adversários que enfrentamos na Premier League e na Champions League foram muito fortes. Portanto, pensamos que podemos fazer algo especial amanhã", concluiu Slot.
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