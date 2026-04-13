Endrick em ação pelo Lyon - Olivier Chassignole / AFP

Endrick em ação pelo LyonOlivier Chassignole / AFP

Publicado 13/04/2026 14:57

Espanha - O Real Madrid já começou a desenhar seu setor ofensivo para a próxima temporada, e o nome de Endrick aparece como peça central. Segundo o jornal "The Athletic", a diretoria merengue decidiu vender o atacante Gonzalo García, de 22 anos. Com a saída do espanhol, o ex-palmeirense retornará de seu empréstimo ao Lyon com espaço garantido e a promessa de mais minutos em campo sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa.

O respaldo do clube ao atacante brasileiro é total. A cúpula merengue já informou aos representantes do camisa 9 que não pretende ouvir nenhuma proposta de transferência ou novo empréstimo ao término do atual acordo com os franceses, em junho. A mensagem enviada ao estafe do atleta é clara: Endrick é visto como o herdeiro imediato da vaga que será aberta no elenco principal.

Após um início avassalador no Lyon, com cinco gols em cinco jogos, o brasileiro enfrentou um período de oscilação e chegou a ser cobrado publicamente pelo técnico Paulo Fonseca. No entanto, a resposta veio no último domingo (12), quando saiu do banco para ser decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Lorient. Atualmente, ele é o terceiro maior marcador da equipe francesa na temporada, acumulando seis gols em 16 exibições.

Já a saída de García deve seguir o modelo de negócio aplicado recentemente com Nico Paz: uma transferência definitiva, mas que preserva a cláusula de preferência para recompra futura. Criado na base madridista, Gonzalo ganhou notoriedade ao ser um dos artilheiros do último Mundial de Clubes, marcando quatro vezes e suprindo as ausências de Mbappé e do próprio Endrick, que na época estava lesionado. Na atual jornada europeia, o espanhol soma seis gols em 33 partidas.