Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelho - Cesar Greco / Palmeiras

Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelhoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 13/04/2026 14:30

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) promete ser mais rigoroso contra as acusações aos árbitros. A CBF quer o fim da cultura do "roubo" no futebol brasileiro e vê a necessidade em melhorar o ambiente dos jogos, o que inclui o comportamento dos jogadores, técnicos e dirigentes.

O assunto foi um dos temas da palestra sobre a futura liga única no futebol brasileiro, promovido pela CBF há uma semana para os 40 clubes das Séries A e B, de acordo com o "ge". A CBF entende que a pressão contra os árbitros prejudica o futebol brasileiro e pretende mudar esse cenário.

Por isso, a CBF pediu mais rigor ao STJD, que reconhece que falha nestas sanções, já que o "roubo" pode ser encarado apenas como um "traça cultural" no ambiente do futebol. Ou seja, não é acusação de dolo, mas expressão popular. O Tribunal, no entanto, já deve colocar a nova postura em prática no Brasileirão.

A CBF acredita que o investimento na arbitragem deve ser acompanhada de melhor conduta de todos no futebol. O STJD promove nesta quinta-feira (16) o 2º Encontro Nacional dos Tribunais de Justiça Desportiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e aproveitará para passar a diretriz da confederação.

Recentemente, o STJD puniu o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em oito jogos por causa das expulsões contra Fluminense e São Paulo. O treinador português já tinha recebido a suspensão de dois jogos por causa da expulsão contra os cariocas e cumpriu, mas agora restam mais seis partidas.

O Palmeiras tentou recorrer da decisão, mas o STJD negou. Em nota oficial, o Alviverde considerou a decisão como "de rigor desproporcional" e também manifestou descontentamento com a decisão da CBF, que acatou o pedido do Flamengo para remarcar o jogo contra o Fluminense.