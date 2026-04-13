Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelhoCesar Greco / Palmeiras
STJD promete punições severas contra acusações à arbitragem
CBF destaca importância de melhorar o ambiente dos jogos e diminuir pressão sobre os árbitros
Zico participa de cerimônia que oficializou adesão do Flamengo à iniciativa da ONU
Galinho também foi homenageado pelas Nações Unidas
Firmino celebra dia marcante com classificação na Champions da Ásia e título no Catar
Al-Sadd eliminou o Al-Hilal e não precisou entrar em campo para conquistar o título da liga nacional do país
A pouco mais de dois meses da estreia na Copa, Gana define novo treinador
O primeiro jogo da seleção será no dia 17 de junho, diante do Panamá
Filipe Luís rasga elogios a Carlo Ancelotti: 'O melhor que nos aconteceu'
Ele também colocou o Brasil como um dos favoritos na Copa do Mundo
Ex-Flamengo, goleiro se consolida como titular em time europeu aos 39 anos
Paulo Victor é um dos pilares do Alanyaspor, da Turquia
Técnico do Lyon explica críticas a Endrick: 'Provocar uma reação'
Paulo Fonseca enfatizou que o objetivo era incentivar o brasileiro; entenda
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