Hansi Flick, treinador do Barcelona, em coletiva de imprensa - Thomas Coex/AFP

Hansi Flick, treinador do Barcelona, em coletiva de imprensaThomas Coex/AFP

Publicado 13/04/2026 15:16

Rio - O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu nesta segunda-feira (13) a dificuldade de reverter o confronto contra o Atlético de Madrid, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Porém, o treinador considerou que sua equipe precisa acreditar na classificação.

"Temos que acreditar que podemos conseguir, e tenho a sensação de que a equipe está nesse caminho. Temos que jogar como equipe, com união. Isso é importante para amanhã. Sabemos que temos muitos jogadores de imensa qualidade, mas o mesmo se aplica ao Atlético", disse Flick, em entrevista coletiva na véspera do jogo de volta no Estádio Metropolitano.

Nesta terça-feira (14), o Barça terá que reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na semana passada, no Camp Nou. Um dos protagonistas da equipe e uma das principais preocupações do Atlético para o jogo de volta, o jovem atacante Lamine Yamal recebeu grandes elogios do técnico.

"Ele é o melhor do mundo no momento em situações de um contra um e, é claro, temos que ajudá-lo", explicou Flick, sobre a tentativa de potencializar as características do ponta espanhol.

Em seguida, o técnico do Barça mostrou que parece ter deixado para trás a polêmica em torno do pênalti não marcado no jogo de ida, por toque de mão na área, do zagueiro do Atlético Marc Pubill: "Agora estou tranquilo, mudei", disse Flick.

Em um tiro de meta no início do segundo tempo, o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola para Pubill, que pareceu entender que ele deveria fazer a cobrança, e então pegou a bola com a mão antes de devolvê-la ao goleiro com o pé. O Barça apresentou uma reclamação formal à Uefa.

O Barcelona encara o Atlético nesta terça (14), em Madri, às 16h (de Brasília), em partida de volta das quartas de finais da Liga dos Campeões. O time da casa venceu a ida por 2 a 0 e um empate no placar agregado pode levar o jogo para a prorrogação. Se persistir a igualdade, pênaltis.