Arbeloa reconhece má fase e foca em remontada na AlemanhaThomas Coex/AFP
Arbeloa projeta decisão contra o Bayern como solução para crise no Real Madrid
Os merengues enfrentarão o Bayern de Munique nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela Liga dos Campeões da Europa
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