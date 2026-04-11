Arbeloa reconhece má fase e foca em remontada na Alemanha - Thomas Coex/AFP

Arbeloa reconhece má fase e foca em remontada na AlemanhaThomas Coex/AFP

Publicado 11/04/2026 12:00

O momento do Real Madrid é delicado, e nem o técnico Álvaro Arbeloa faz questão de esconder. Após o empate em 1 a 1 com o Girona, no Santiago Bernabéu , pelo campeonato espanhol, o treinador fez um diagnóstico direto: o time está longe do nível necessário para brigar por títulos e precisa ir além do limite para reagir na temporada.

"Para ganhar de qualquer equipe, temos que dar 200%. Não somos um time que vence jogando a 90%, pelo menos não sempre. Esses 'acidentes' estão acontecendo com frequência", afirmou, deixando claro o incômodo com a sequência irregular.

O tropeço na liga, contra o Girona, pode custar caro. Com 70 pontos, o Real vê o Barcelona abrir vantagem na liderança e corre o risco de ficar ainda mais distante. Mesmo assim, Arbeloa evita jogar a toalha e reforça que o elenco precisa competir até o fim.

"Só vou ter essa sensação no dia em que perdermos de vez. Até lá, vamos entrar em campo para vencer e dar o nosso melhor. Temos que lutar até o último dia", prometeu o técnico. A equipe merengue está seis pontos atrás dos rivais, que têm um jogo a menos.

Além do desempenho abaixo, o treinador demonstrou irritação com a arbitragem, especialmente após um lance envolvendo Mbappé na área: "Para mim, é pênalti aqui e na Lua. É mais um lance. O VAR entra quando quer, ninguém entende. Já falei antes e esses episódios só reforçam isso", disse, indignado.

Agora, toda a pressão se volta para o jogo de volta das quartas de finais da Liga dos Campeões. Derrotado pelo Bayern por 2 a 1 no jogo de ida, em casa, o Real Madrid precisa vencer em Munique para seguir vivo. Arbeloa aposta no peso da camisa para tentar reverter o cenário.

"Quero que meus jogadores acreditem. É normal que eles se sintam favoritos, mas vão enfrentar camisetas brancas e um escudo que pesa. Eles vão ter que sofrer", completou o treinador, projetando a decisão contra o Bayern de Munique, que acontecerá na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.