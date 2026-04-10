Vini Jr teve atuação apagada no empate do Real Madrid com o Girona - Thomas Coex / AFP

Vini Jr teve atuação apagada no empate do Real Madrid com o GironaThomas Coex / AFP

Publicado 10/04/2026 18:05

Rio - O Real Madrid se complicou na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Vice-líder da competição, o time merengue empatou com o Girona por 1 a 1, nesta sexta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 31ª rodada. Valverde fez o gol da equipe comandada por Álvaro Arbeloa, enquanto Lemar empatou para os visitantes. Vini Jr e Eder Militão foram titulares.

Jogando em casa, o Real Madrid tentou se impor desde o início. O time merengue teve o controle da posse de bola, que se aproximou de 60% e finalizou mais vezes, mas esbarrou na forte defesa do Girona, que impediu que as conclusões fossem perigosas. Por outro lado, os visitantes trouxeram dificuldades nos contra-ataques e também levaram perigo.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Real Madrid abriu o placar com Valverde, aos cinco minutos, em chute de fora da área que o goleiro Gazzaniga aceitou. Porém, o frango do arqueiro não desanimou o Girona, que buscou o empate aos 16, com Lemar, também em chute de fora da área. Depois, o Real buscou a vitória a todo custo e reclamou de um possível pênalti em Mbappé. Mas nada feito.

Com o resultado, o Real Madrid completou três jogos sem vitória na temporada e se complicou na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Em segundo lugar com 70 pontos, o time merengue pode ver o Barcelona abrir nove pontos na liderança, em caso de vitória sobre o Espanyol, neste sábado (11), às 13h30 (de Brasília), no Camp Nou.