Fernando atuou no Manchester City entre 2014 e 2017 - Oli Scarff / AFP

Fernando atuou no Manchester City entre 2014 e 2017Oli Scarff / AFP

Publicado 10/04/2026 20:11 | Atualizado 10/04/2026 21:22

Rio - O volante Fernando, com passagens marcantes por Manchester City e Sevilla, anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 38 anos, nesta sexta-feira (10). A decisão ocorre meses após o jogador sofrer uma grave lesão no ligamento do joelho direito enquanto defendia o Internacional, em junho de 2025.



O meio-campista havia chegado ao Colorado em fevereiro de 2024, após uma breve passagem pelo Vila Nova, e rapidamente se tornou peça importante na equipe. Após a ruptura do ligamento cruzado posterior em uma partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, o atleta e o clube gaúcho optaram pela rescisão contratual em agosto do ano passado.

Revelado pelo próprio Vila Nova, Fernando construiu uma carreira sólida no Velho Continente, onde se tornou referência no Porto antes de desembarcar na Inglaterra. Pelo Manchester City, o brasileiro superou a marca de 100 partidas e conquistou a Copa da Liga Inglesa. Sua trajetória europeia ainda incluiu passagens vitoriosas por Galatasaray e Sevilla, clube onde se tornou ídolo e conquistou duas vezes a Liga Europa.



O volante comunicou o fim do ciclo profissional através de um vídeo nas redes sociais, reunindo momentos marcantes de duas décadas no esporte. "Aos 15 anos, entreguei minha vida a um sonho e esse sonho me devolveu uma vida inteira de significado", escreveu o agora ex-atleta.



Fernando encerra sua caminhada acumulando mais de 20 troféus. A última conquista foi o Campeonato Gaúcho de 2025 pelo Inter, clube onde disputou suas últimas partidas profissionais antes da contusão que antecedeu o adeus aos campos.