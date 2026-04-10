Enzo Fernández é um dos principais jogadores do ChelseaFranck Fife / AFP
Enzo Fernández pede desculpas por fala polêmica, mas segue afastado no Chelsea
Técnico dos Blues, Liam Rosenior optou por manter a punição ao jogador; entenda
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