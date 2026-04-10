A punição foi ratificada após o C-SAR (órgão de arbitragem esportiva belga) negar o recurso do clube contra a decisão da Comissão de Licenças. Em nota, o RWDM Brussels comentou sobre o desfecho:
"O clube lamenta o desfecho deste processo, mas respeita plenamente a decisão tomada. O RWDM permanece e permanecerá totalmente mobilizado para garantir a estabilidade do clube, defender seus interesses e se preparar para os próximos compromissos".
Com a perda da pontuação, o RWDM Brussels ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 somados. Apesar do revés jurídico, a equipe mantém uma margem de segurança de 12 pontos em relação à zona de rebaixamento.
A crise na Bélgica coincide com um momento crítico para a SAF do Botafogo no Brasil. Nesta semana, o Alvinegro sofreu um novo transfer ban aplicado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) após atrasar uma parcela de aproximadamente R$ 1 milhão de um acordo coletivo. A sanção impede o Glorioso de registrar novos atletas por um período de seis meses.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.