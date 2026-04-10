John Textor está à frente da SAF do Botafogo - Clement Mahoudeau / AFP

John Textor está à frente da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

Publicado 10/04/2026 17:17

A punição foi ratificada após o C-SAR (órgão de arbitragem esportiva belga) negar o recurso do clube contra a decisão da Comissão de Licenças. Em nota, o RWDM Brussels comentou sobre o desfecho:



"O clube lamenta o desfecho deste processo, mas respeita plenamente a decisão tomada. O RWDM permanece e permanecerá totalmente mobilizado para garantir a estabilidade do clube, defender seus interesses e se preparar para os próximos compromissos".



Com a perda da pontuação, o RWDM Brussels ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 somados. Apesar do revés jurídico, a equipe mantém uma margem de segurança de 12 pontos em relação à zona de rebaixamento.