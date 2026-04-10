Lance do clássico entre Fluminense e Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense

Lance do clássico entre Fluminense e FlamengoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/04/2026 15:47

Rio - A CBF anunciou, nesta sexta-feira (10), uma novidade nos clássicos Fluminense Flamengo e Corinthians x Palmeiras, que acontecerão neste fim de semana. Os dois jogos contarão com a tecnologia de Anúncio Público, quando o árbitro informa a torcedores nos estádios e nas transmissões as decisões tomadas dentro de campo. A comunicação também acontece para checagens e revisões.

"Estamos em período de teste de operações, de implementações e isso será gradual até chegarmos a todos os dez jogos da rodada. O benefício principal é o esclarecimento público. Este é o momento em que o árbitro pode se comunicar com todos os envolvidos no jogo, de forma clara, onde ele informa o que aconteceu e a decisão final de acordo com o ocorrido", disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, ao site da entidade.

Fluminense e Flamengo vão medir forças no domingo (12), a partir das 18h, no Maracanã. Já Corinthians e Palmeiras jogam no mesmo dia, mas às 18h30, na Neo Química Arena. As duas partidas são válidas pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A entidade também informou que outra novidade a partir desta rodada está na divulgação e acompanhamento das imagens do VAR. O resultado final da checagem vai ser disponibilizado ao público no estádio e nas transmissões. O processo de posicionamento da linha, por sua vez, será trabalho internamente.

"A CBF, mais uma vez, se adequa às diretrizes e protocolos internacionais, buscando mais fluidez e transparência em todos os pontos que envolvem a arbitragem. Esse é um avanço importante para aproximar o público das decisões e fortalecer a confiança no processo", ressaltou o Diretor de Arbitragem da CBF, Netto Góes.