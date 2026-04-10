Data do Fla-Flu mudou de sábado (11) para domingo (12) - Leonardo Brasil/Fluminense F.C.

Data do Fla-Flu mudou de sábado (11) para domingo (12)Leonardo Brasil/Fluminense F.C.

Publicado 10/04/2026 15:05

Rio - A decisão de Flamengo, Fluminense e CBF em mudar a data do Fla-Flu de sábado (11), às 18h30, para domingo (12), às 18h, vem gerando uma série de polêmicas nos bastidores. Uma delas é a revolta de torcedores que já haviam garantido um ingresso para o clássico e, pela troca de dia, não poderão ir ao jogo.

Aqueles que não conseguirão assistir ao Fla-Flu no Maracanã e se sentiram prejudicados pela mudança de horário, poderão pedir o cancelamento do ingresso no portal em que foi comprado e ter o valor devolvido integralmente. Porém, outros custos — como hotel ou passagem aérea — não serão reembolsados.

Mandante, o Fluminense vendeu as entradas de sua torcida pelo site habitual . Mesmo visitante no clássico, o Flamengo disponibilizou os ingressos da partida em seu portal oficial , como de costume. Para receber o dinheiro de volta, basta entrar em um dos sites, fazer log-in e encontrar a aba de solicitação de reembolso.

A modificação na agenda contraria o Estatuto do Torcedor, que prevê uma antecedência de cinco dias para este tipo de medida, cuidado não tomado pela CBF, que anunciou a mudança a 48 horas do início do clássico.

Os torcedores que não foram prejudicados pela troca, e poderão ir ao estádio no domingo (12), às 18h (de Brasília), para assistir ao Fla-Flu, não precisam tomar atitude alguma, já que os ingressos foram automaticamente transferidos para a nova data e fucionarão normalmente.