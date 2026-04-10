Data do Fla-Flu mudou de sábado (11) para domingo (12)Leonardo Brasil/Fluminense F.C.
Com nova data do Fla-Flu, torcedores poderão pedir reembolso de ingresso
Em torno de 25 mil pessoas já haviam garantido entrada antes da mudança
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