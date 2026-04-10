Botafoguense compartilhou imagem do Fluminense na coleira do Flamengo - Reprodução de rede social / X

Botafoguense compartilhou imagem do Fluminense na coleira do FlamengoReprodução de rede social / X

Publicado 10/04/2026 10:21



O Fluminense e seus dirigentes viraram alvo de ira dos próprios torcedores e de piada de vascaínos e botafoguenses. O motivo foi a mudança da data do clássico com o Flamengo, de sábado (11) para domingo (12), a pedido do rival.

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Em nota oficial, o clube defendeu a decisão como algo benéfico também para o próprio elenco. Afinal, os jogadores ganharam mais um dia de descanso após a longa viagem de volta à Venezuela e Zubeldía tem um treino a mais de preparação.



"Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu", diz a nota, que completa:



"Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira".



NOTA OFICIAL



Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.



Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da… pic.twitter.com/rTmUd8FOpv — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2026

Entretanto, a postagem no X virou um campo para críticas e memes. Tricolores ficaram inconformados com a perda da vantagem física, já que o Flamengo jogou na quarta e só retornou ao Rio na noite de quinta. Com isso, teria apenas um dia de treino, motivo que o fez pedir o adiamento do clássico.



Os principais alvos da ira tricolor foram o presidente, Mattheus Montenegro, e o diretor geral do clube, Mário Bittencourt. Entre as muitas críticas, as que mais se destacaram foram dizer que os dois são flamenguistas ou controlados pelo mandatário rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ou que o Fluminense era fantoche do rival.



Muitos torcedores também compartilharam o cancelamento do pedido de ingresso para os jogos contra Flamengo e Independiente Rivadavia (Argentina), no Maracanã. Outros apenas comentaram e chamaram a atitude de "vergonha", "absurda", "lamentável", entre outras.