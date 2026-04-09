Lance do clássico entre Fluminense e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Lance do clássico entre Fluminense e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 09/04/2026 22:07 | Atualizado 09/04/2026 23:00

foi adiado para domingo (12) e terá início às 18h. Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer no sábado (11), a partir das 18h30. Rio - A CBF anunciou que o clássico entre Fluminense Flamengo , válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro,. Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer no sábado (11), a partir das 18h30.

A partida foi adiada por causa do retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro. O Rubro-Negro estreou na Libertadores em Cusco, no Peru, na noite de quarta-feira (8). A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). A delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".

"A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h (de Brasília)", diz o comunicado da CBF.

Flamengo e Fluminense vão se enfrentar no próximo domingo (12), a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã. Atualmente, o Tricolor soma 20 pontos e ocupa a terceira posição. Já o Rubro-Negro tem 17 e aparece logo atrás, em quarto.

Por que o Fluminense concordou?



Após o anúncio da CBF, o Tricolor se manifestou por meio da assessoria de imprensa para explicar a decisão o pedido para adiar a partida. O Tricolor reforçou que ponderou o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas.

Confira a nota:

Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.



Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.



Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira.