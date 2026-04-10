Borrachinha respondeu provocações de Azamat Murzakan, seu rival neste sábado - (Foto: Reprodução/Instagram)

Borrachinha respondeu provocações de Azamat Murzakan, seu rival neste sábado (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 10/04/2026 15:00 | Atualizado 10/04/2026 15:02

A troca de provocações esquentou de vez o confronto entre Paulo Borrachinha e Azamat Murzakanov às vésperas do UFC 327, marcado para este sábado (11), em Miami (EUA). Após o russo prometer “matar” o brasileiro no octógono, o mineiro não deixou barato e respondeu com ataques diretos nas redes sociais.



Conhecido pelo estilo provocador, Borrachinha ironizou a forma física do adversário e ainda aproveitou para brincar com as odds do combate, sugerindo que apostadores podem lucrar com sua vitória. A resposta veio após Murzakanov ganhar apoio de parte dos fãs brasileiros, inclusive com promessa de entrar na arena com a bandeira do país.



“Hahaha, esse gordo patético com a bandeira do Brasil é hilário. Se vocês querem fazer dinheiro, venham com o papai”, escreveu Paulo Borrachinha.



Além das provocações, o contexto da luta adiciona ainda mais tensão ao duelo. Invicto no MMA profissional, Azamat Murzakanov chega embalado por um cartel de 16-0, com 12 vitórias por nocaute, consolidando-se como um dos nomes mais perigosos da divisão dos meio-pesados.



Para Paulo Borrachinha, o confronto representa uma oportunidade estratégica. Atualmente fora do Top 10 dos médios, o brasileiro encara um rival bem ranqueado em uma categoria acima - cenário que configura um clássico caso de alto risco e alta recompensa.