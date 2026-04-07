Festival Kids foi um dos destaques da abertura da Liga de Jiu-Jitsu Brasileira 2026 - (Foto: Dai Bueno)

Festival Kids foi um dos destaques da abertura da Liga de Jiu-Jitsu Brasileira 2026(Foto: Dai Bueno)

Publicado 07/04/2026 18:00 | Atualizado 08/04/2026 16:11

O circuito da temporada de 2026 da Liga de Jiu-Jitsu Brasileira começou em grande estilo com o sucesso do Rio Cup. O evento reuniu atletas em destaque no cenário nacional e contou com uma estrutura elogiada, além do alto nível dos combates disputados no tatame do Clube Municipal, na Zona Norte do Rio.



Um dos grandes destaques foi o Festival Kids, que proporcionou uma experiência especial para o público infantil, incluindo atividades recreativas e a presença do Homem-Aranha. Além disso, o evento contou com oito super lutas valendo cinturão, elevando ainda mais o nível técnico da competição, enquanto as torcidas organizadas Double Five e Infight deram um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas.