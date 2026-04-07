Festival Kids foi um dos destaques da abertura da Liga de Jiu-Jitsu Brasileira 2026(Foto: Dai Bueno)
Um dos grandes destaques foi o Festival Kids, que proporcionou uma experiência especial para o público infantil, incluindo atividades recreativas e a presença do Homem-Aranha. Além disso, o evento contou com oito super lutas valendo cinturão, elevando ainda mais o nível técnico da competição, enquanto as torcidas organizadas Double Five e Infight deram um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas.
Outro momento marcante foi a homenagem ao professor Douglas Rufino, reconhecido pelo seu trabalho social na comunidade do Cantagalo. Um dos compromissos da Liga desde a sua fundação é com o impacto social através do esporte.
Agora, a expectativa se volta para a segunda etapa do circuito: a Copa do Brasil, marcada para o dia 9 de maio, também no Clube Municipal. O evento manterá o Festival Kids, mas não terá super lutas, apostando em novidades como o retorno do Brasileiro de Equipes em formato piloto.
“O evento (Rio Cup) foi um sucesso, tudo dentro do cronograma. Terminamos antes do tempo. E é isso. Agora todas as nossas forças estão voltadas para o nosso próximo campeonato, que é a Copa do Brasil no dia 9 de maio”, disse Marcelo de Deus, presidente da LJJB.
A disputa por equipes acontecerá na categoria juvenil azul masculino, com a participação de quatro times: Double Five, Infight, De La Riva e Carson Gracie, em um formato com duas chaves e até 15 confrontos até a final. A competição ainda contará com premiação em dinheiro para atletas e professores da equipe campeã, e a expectativa é de reunir entre 700 e 800 atletas inscritos.
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