O evento contou com um aulão conduzido por Rogério Minotouro - (Foto: Divulgação)

O evento contou com um aulão conduzido por Rogério Minotouro (Foto: Divulgação)

Publicado 10/04/2026 10:00 | Atualizado 10/04/2026 14:58

O Instituto Irmãos Nogueira realizou, na quarta-feira (8/4), a entrega de uniformes e equipamentos esportivos para alunos do núcleo do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A ação marca o segundo ano de funcionamento do projeto na comunidade.



O evento contou com um aulão conduzido por Rogério Minotouro, que participou das atividades com os alunos. O núcleo atende atualmente mais de 300 participantes, entre crianças, adolescentes e jovens, com aulas de muay thai e jiu-jitsu.

A iniciativa tem como proposta ampliar o acesso ao esporte e promover desenvolvimento físico e social. Além das atividades esportivas, o projeto trabalha conceitos como disciplina, respeito e convivência.Durante a ação, Minotouro comentou o impacto do trabalho realizado. “A gente acredita muito nesse trabalho dentro das comunidades, onde mudamos vidas e destinos através do esporte e da educação. Trabalhamos com uma metodologia diferenciada, que transforma hábitos e comportamentos, formando cidadãos melhores para o futuro”, afirmou.A entrega dos materiais busca melhorar as condições de treino e contribuir para a continuidade dos alunos nas atividades. O projeto é viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Light S.A. e apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. A iniciativa também está alinhada a diretrizes da Organização das Nações Unidas voltadas à promoção de saúde e educação por meio do esporte.O ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro Rafael Picciani destacou a importância de iniciativas como essa e o papel do poder público no apoio a projetos sociais. “Apoiar ações como essa é fundamental para ampliar o acesso ao esporte e criar oportunidades reais para crianças e jovens. É um trabalho que ajuda a organizar a rotina, criar referência e construir perspectiva dentro das comunidades. A Secretaria atua para ampliar esse tipo de ação e dar suporte a projetos que já apresentam resultado", disse.