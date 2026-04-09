Com declarações polêmicas, Borrachinha perdeu boa parte do apoio dos fãs brasileiros nos últimos tempos - (Foto: Reprodução/Instagram)

Com declarações polêmicas, Borrachinha perdeu boa parte do apoio dos fãs brasileiros nos últimos tempos (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 09/04/2026 11:00

A relação entre Paulo Borrachinha e parte da torcida brasileira volta a ser colocada em xeque às vésperas do UFC 327. Escalado para enfrentar o mineiro no próximo sábado (11), no co-main event do UFC 327, Azamat Murzakanov chamou atenção ao protagonizar uma provocação pesada nas redes sociais - e, de quebra, acabou recebendo apoio de internautas brasileiros.



A movimentação começou após o russo publicar uma mensagem direta em sua conta no “X” (antigo Twitter), prometendo um desfecho violento para o confronto. A declaração rapidamente repercutiu na comunidade do MMA, especialmente entre fãs brasileiros que, em parte, passaram a apoiar o adversário de Borrachinha.



“11 de abril, Paulo Costa está morto. Eu vou conseguir justiça para todo o Brasil”, escreveu Azamat Murzakanov.