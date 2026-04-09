Com declarações polêmicas, Borrachinha perdeu boa parte do apoio dos fãs brasileiros nos últimos tempos (Foto: Reprodução/Instagram)
A movimentação começou após o russo publicar uma mensagem direta em sua conta no “X” (antigo Twitter), prometendo um desfecho violento para o confronto. A declaração rapidamente repercutiu na comunidade do MMA, especialmente entre fãs brasileiros que, em parte, passaram a apoiar o adversário de Borrachinha.
“11 de abril, Paulo Costa está morto. Eu vou conseguir justiça para todo o Brasil”, escreveu Azamat Murzakanov.
A interação com o público seguiu em alta. Em outra postagem, o russo estabeleceu uma meta ousada: prometeu entrar no octógono com a bandeira do Brasil caso atinja 100 mil seguidores antes da luta. O engajamento foi imediato - principalmente no Instagram, onde seu número de seguidores praticamente dobrou em poucas horas.
O cenário evidencia um fenômeno curioso: a construção de uma torcida “anti-Borrachinha”. Ao longo dos últimos anos, o mineiro deixou de ser unanimidade entre os fãs nacionais, muito por conta de declarações polêmicas e de um posicionamento mais provocador fora do cage, o que contribuiu para um desgaste de imagem junto a parte do público.
Dentro do contexto esportivo, o duelo no UFC 327 ganha contornos ainda mais intensos. De um lado, Borrachinha busca reafirmação e reconexão com sua base de fãs em sua estreia como meio-pesado no Ultimate; do outro, Murzakanov chega invicto e capitalizando a narrativa de “vilão apoiado”, o que pode adicionar um componente psicológico relevante para o combate.
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