Primeira edição da Liga Monstro Combate vai contar com lutas de MMA e Boxe - (Foto: Divulgação)

Primeira edição da Liga Monstro Combate vai contar com lutas de MMA e Boxe(Foto: Divulgação)

Publicado 09/04/2026 09:00

A Liga Monstro Combate (LMC) anunciou o pagamento de R$ 30 mil em bônus para as melhores lutas da sua edição de estreia, marcada para o dia 6 de junho, na Live Curitiba. O valor será dividido entre os destaques do card principal e do preliminar, como forma de incentivo ao desempenho dos atletas ao longo da noite.



Além do anúncio dos bônus, o evento também abriu a venda de ingressos, que já estão disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital, no link https://www.bilheteriadigital.com/liga-monstro-combate-06-de-junho. Os valores partem de R$ 79 no setor pista, com opções que incluem áreas de cadeiras, setor VIP próximo ao cage e mesas para grupos.