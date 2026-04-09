Primeira edição da Liga Monstro Combate vai contar com lutas de MMA e Boxe(Foto: Divulgação)
Além do anúncio dos bônus, o evento também abriu a venda de ingressos, que já estão disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital, no link https://www.bilheteriadigital.com/liga-monstro-combate-06-de-junho. Os valores partem de R$ 79 no setor pista, com opções que incluem áreas de cadeiras, setor VIP próximo ao cage e mesas para grupos.
A primeira edição do LMC contará com 13 lutas e duas disputas de cinturão. Na luta principal, Elizeu Capoeira enfrenta o americano Jesse Taylor pelo título inaugural dos meio-médios em um duelo de ex-UFCs. O confronto marca o retorno de Capoeira Paraná após mais de uma década sem lutar em seu estado natal.
Outro destaque é a disputa de cinturão no boxe entre John Lineker e Rogério “Garotão” Furtado. O evento também reúne nomes como John Allan, João Zeferino, Junior Albini, Victor Santos e Thay Avatar nas lutas de MMA, além de combates de boxe com influenciadores e atletas de diferentes perfis. Entre eles estão He-Man Maromba, Pobre Loco, Sancho Loko e Soldado Gerson.
A programação prevê início das atividades ainda no período da tarde, com card preliminar de boxe, seguido pelas lutas principais de MMA à noite e apresentações musicais com Emi Lee e Diego Arantes, Eidi Ribeiro, Luiz Henrique e Renan ao longo do evento. A expectativa da organização é atrair público tanto no local quanto nas transmissões previstas para plataformas digitais e TV.
Confira abaixo o card do evento:
Liga Monstro Combate 1
Live Curitiba, Paraná
6 de junho de 2026
MMA
77 kg: Elizeu Capoeira x Jesse Taylor
64 kg: John Lineker x Rogério Correia Furtado
93 kg: John Allan x João Zeferino
120 kg: Junior Albini (Baby) x Lucas Camacho
57 kg: Thay Avatar x Maria Clara Andrade
70 kg: Victor Santos x Marcio Valério
66 kg: Ryan Tupã x Luan Flávio Costa
Boxe
48 kg: Hollywood x Salim Chiboub
120 kg: Heman Maromba x Pobre Loco
120 kg: Leão Henckes x Anunaki
85 kg: Sancho Loko x Sthanley “O Máscara”
65,5 kg: Nath Macedo x Beatriz Pereira
85 kg: Soldado Gerson x Claudio Andrade
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