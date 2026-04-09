Copa Brasil de Muaythai 2026 promete grandes lutas em busca das premiações - (Foto: Divulgação)

Copa Brasil de Muaythai 2026 promete grandes lutas em busca das premiações (Foto: Divulgação)

Publicado 09/04/2026 08:00

O Muaythai vai ser uma das grandes atrações do Fight Pavilion - espaço destinado aos esportes de combate - no Arnold Sports Festival South America 2026, reforçando o crescimento da modalidade no Brasil. Sob organização da Confederação de Muaythai do Brasil (CMB), a Copa Brasil de Muaythai 2026 chega à sua terceira edição consecutiva dentro do evento, consolidando-se como vitrine para atletas de todo o país.



As disputas acontecem nos dias 24, 25 e 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo competidores de diferentes níveis e faixas etárias. A competição contempla as categorias amador júnior (15 a 17 anos), amador adulto (18 a 40 anos) e semi-pro, voltada para atletas mais experientes.