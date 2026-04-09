Copa Brasil de Muaythai 2026 promete grandes lutas em busca das premiações (Foto: Divulgação)
As disputas acontecem nos dias 24, 25 e 26 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo competidores de diferentes níveis e faixas etárias. A competição contempla as categorias amador júnior (15 a 17 anos), amador adulto (18 a 40 anos) e semi-pro, voltada para atletas mais experientes.
Um dos grandes atrativos será a disputa de sete cinturões semi-profissionais, incluindo a categoria feminina até 57kg e divisões masculinas até 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg e 81kg. Além dos cinturões, os campeões de cada categoria receberão premiação em dinheiro, elevando ainda mais o nível competitivo.
De acordo com Luciana Silva, diretora executiva da CMB, a expectativa é proporcionar uma experiência completa para os participantes: "Estamos muito animados com a Copa Brasil de Muaythai 2026. Nosso objetivo é oferecer oportunidades a atletas de todo o Brasil para que ganhem experiência e visibilidade em suas carreiras, independentemente da idade", disse Luciana, que completou:
"Além da experiência única de competir no maior evento multiesportivo da América Latina, queremos que atletas, treinadores e praticantes vivenciem um ambiente que une competição, networking e visibilidade, ajudando no crescimento de suas carreiras".
Outro ponto destacado pela diretora é o nível da competição, que segue padrões internacionais de arbitragem e organização, além de reunir promotores e lideranças das principais equipes do país, criando oportunidades de projeção nacional e até internacional para os atletas.
"A Copa Brasil reúne estrutura de alto nível, premiação de qualidade e grande visibilidade. E estar no Arnold Sports pelo terceiro ano seguido reforça a importância do evento para o desenvolvimento do Muaythai no Brasil", encerrou Luciana.
SERVIÇO:
COPA BRASIL DE MUAYTHAI 2026
Data: 24 a 26 de abril de 2026
Local: Expo Center Norte, São Paulo - SP
Inscrições: bit.ly/inscricaocopabrasilmuaythai2026
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