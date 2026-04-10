Endrick vive período difícil pelo LyonDivulgação/ Lyon
Técnico do Lyon critica Endrick por atuação ruim: 'Espero mais dele'
Atacante brasileiro não marca pelo clube francês há quatro partidas
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