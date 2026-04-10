Endrick vive período difícil pelo Lyon - Divulgação/ Lyon

Endrick vive período difícil pelo LyonDivulgação/ Lyon

Publicado 10/04/2026 16:17

O técnico Paulo Fonseca fez duras cobranças ao desempenho de Endrick após o empate sem gols do Lyon diante do Angers, no último fim de semana. O brasileiro chegou ao quinto jogo consecutivo sem marcar e viu sua atuação ser questionada publicamente pelo treinador.

Mesmo com números razoáveis na temporada - seis gols e quatro assistências em 15 partidas -, Endrick não conseguiu se destacar na partida mais recente e só tem um gol marcado nos últimos dez jogos. Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Lorient, pela 29ª rodada da Ligue 1, Fonseca deixou claro que esperava mais participação do atacante.

"Não fiquei satisfeito com o jogo dele. Disse-me que estava um pouco cansado da viagem (de volta à França após a Data Fifa), mas tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para 'queimar' os jogadores, mas espero mais dele", disse Paulo Fonseca.

O treinador reforçou que o Lyon precisa de maior entrega do jovem brasileiro, especialmente pela dependência ofensiva da equipe. Para ilustrar o nível de comprometimento esperado, citou um companheiro de elenco como exemplo de atitude.

"Atualmente, estamos dependentes de um jogador que evoluiu na terceira divisão de Portugal (no Sporting B) há um ano, esse sim assume as suas responsabilidades. Se o Afonso tem essa coragem, os outros têm de fazer o mesmo", apontou.



Além da postura, Fonseca destacou questões táticas que precisam ser ajustadas no jogo do atacante. "Não tentou posicionar-se nas entrelinhas", avaliou, antes de completar que o jogador precisa "estar mais disponível" e "trabalhar mais".

A declaração aumenta a pressão sobre Endrick em um momento-chave da temporada, com o Lyon tentando se manter entre os primeiros colocados da Ligue 1, e o atacante buscando convencer Carlo Ancelotti de que merece disputar a Copa do Mundo no meio do ano.