Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiro - Kirill Kudryavtsev / AFP

Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 10/04/2026 15:13

Mônaco - Mesmo com a eliminação nas quartas de final, João Fonseca fez questão de destacar a sua campanha no Masters 1000 de Monte Carlo. O brasileiro foi superado pelo alemão Alexander Zverev nesta sexta-feira (10) , por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 7/6 (3) e 3/6), e deu adeus ao torneio.

"Foi uma semana muito positiva. Tenho me sentido bem em quadra, jogando um belíssimo nível de tênis e foi bom para começar a temporada de saibro. Agora é voltar a treinar, melhorar algumas coisas e seguir para o próximo", declarou o garoto, depois da derrota para o atual número 3 do mundo.

Apesar do revés, o jovem de 19 anos entrou para a história. Desde 2005 um tenista tão novo não alcançava as quartas de final em Monte Carlo - o último havia sido Rafael Nadal.

Agora, João Fonseca iniciará a preparação para o seu próximo compromisso: o ATP 500 de Munique. O torneio será disputado entre os dias 13 e 19 de abril.

