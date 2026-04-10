Tottenham de Richarlison pode cair para a segunda divisão após quase 50 anosAFP
Tottenham entra na zona de rebaixamento e pode cair após quase 50 anos na elite inglesa
Vitória do West Ham sobre o Wolverhampton aumentou o drama dos Spurs
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