Tottenham de Richarlison pode cair para a segunda divisão após quase 50 anos - AFP

Tottenham de Richarlison pode cair para a segunda divisão após quase 50 anosAFP

Publicado 10/04/2026 19:30 | Atualizado 10/04/2026 19:56

Rio - Após quase 50 anos, o Tottenham corre sério risco de cair para a segunda divisão inglesa. Com a vitória do West Ham sobre o Wolverhampton por 4 a 0, nesta sexta-feira (10), os Spurs vão dormir na zona de rebaixamento e vão a campo pressionados para enfrentar o Sunderland, domingo (12), às 10h (de Brasília), fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

A última vez que o Tottenham foi rebaixado da primeira divisão inglesa foi na temporada 1976/77. Na época, os Spurs terminaram na lanterna (22ª posição) da primeira divisão, mas retornaram imediatamente à elite na temporada seguinte (1977/78) e nunca mais caíram desde então. Na era Premier League, criada em 1992, se firmou como parte do "Big Six".

O grupo dos seis principais times do futebol inglês é formado por Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. O último integrante do grupo a ter sido rebaixado foi o Manchester City, na temporada 2000/01. Naquela época, o clube ainda não tinha o alto investimento dos tempos atuais, que foi recebido posteriormente.

Nos últimos cinco jogos do Campeonato Inglês, o Tottenham sofreu quatro derrotas. Em 18º lugar, os Spurs têm 30 pontos, enquanto o Burnley (19º) tem 20 e o Wolverhampton (20º) tem 17. Com duas vagas praticamente preenchidas, o Tottenham briga diretamente com Leeds (33 pontos em 15º), Nottingham Forest (32 em 16º) e West Ham (32 em 17º).