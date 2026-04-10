Messi no jogo entre Barcelona e Dynamo Kiev - Lluis Gene / AFP

Messi no jogo entre Barcelona e Dynamo KievLluis Gene / AFP

Publicado 10/04/2026 20:43

O meio-campista Carlos de Pena, que atualmente defende o Sport, revelou que acionou o compatriota Luis Suárez para conseguir trocar camisa com Messi após um jogo da Liga dos Campeões 2020/21. Na época, ele estava no Dynamo Kiev, e o time ucraniano iria enfrentar o Barcelona pela competição europeia.

Em entrevista ao 'Ilhacast', da 'TV Sport', o meia uruguaio ainda revelou uma orientação que recebeu de Suárez para conseguir trocar a camisa com o argentino.

"Eu gosto muito de colecionar camisas. Esse jogo eu sabia que ia enfrentar ele (Messi). E tenho uma relação muito boa com Luís Suárez. Joguei com o irmão dele, conheço ele", contou o uruguaio.

"Ele (Suárez) não estava no Barcelona, estava no Atlético de Madrid, mas mandei uma mensagem antes do jogo: 'consegue falar com Messi pra trocar a camisa?'. Ele falou para mim: 'consigo, vou falar com ele, você só não pode bater nele porque aí ele vai ficar bravo'. Até tenho a mensagem guardada", completou.

Em entrevista ao IlhaCast, Carlos De Pena relembrou quando enfrentou Messi e como foi a troca de mensagens para conseguir a camisa do argentino com ajuda de Luis Suárez



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Carlos de Pena teve sucesso e conseguiu a camisa de Lionel Messi. Durante a entrevista, ele contou que o argentino também pediu sua camisa.

"Eu era o único que falava espanhol, todo mundo falava russo no meu time. Ele não falou nada pra mim, só fez um gesto com a cabeça que a gente trocava a camisa no vestiário. Acabando o jogo, eu fui escolhido para o doping, e o cara que queria me levar falava 'bora, bora'. E eu respondi: 'bora não, vou no vestiário dele, trocar camisa e depois vou contigo'", disse Carlos de Pena.

"Cheguei no vestiário, falei para o segurança: 'fiquei de trocar a camisa com ele'. O segurança deveria estar até cansado, todo mundo quer trocar camisa com ele. Só que ele saiu do vestiário, entregou a camisa pra mim, e quando eu estava indo embora, eu não esperava isso dele. Ele falou que queria minha camisa. Fiquei sabendo depois que ele gosta também. Acho que fizeram um programa da coleção de camisas que ele tem. A minha deve estar por último, mas está lá", finalizou com bom humor.