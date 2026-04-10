Gabriel Jesus deixou o futuro em aberto no Arsenal

Rio - O futuro de Gabriel Jesus no Arsenal é uma incógnita. O atacante, de 29 anos, tem contrato com o clube inglês até junho de 2027 e sonha em retornar ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras mais uma vez. Em entrevista ao "ge", o jogador revelou que vai discutir o futuro no fim da temporada.
"Tenho contrato com o Arsenal. Obviamente que a minha situação mudou do que era antes, mas o meu foco principal continua sendo o Arsenal, fazer as coisas acontecerem aqui, ajudar da maneira que o treinador precisar e depois, obviamente, acabando a temporada, aí a gente começa a pensar", disse.
Nos últimos anos, Gabriel Jesus sofreu com seguidas lesões que atrapalharam ter sequência com o técnico Mikel Arteta. Na temporada 2025/26, o Arsenal investiu Gyokeres, que se destacou no Sporting, de Portugal. A chegada do sueco tirou ainda mais espaço do brasileiro.
Gabriel Jesus tem contrato com o Arsenal até junho de 2027 e já pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Com sonho de retornar ao futebol brasileiro, o jogador vê o Palmeiras como o único destino. O atacante não se considera ídolo, mas deseja firmar o nome de vez para se tornar um.
 
"A relação com o Palmeiras sempre foi muito boa e sempre vai ser, tenho uma gratidão imensa. A minha vontade é um dia voltar para o Palmeiras e conquistar mais títulos ainda. Porque eu já senti esse gosto de conquistar títulos no Palmeiras. E é algo que ainda está em mim", afirmou.