Endrick será pai pela primeira vez com Gabriely Miranda - Reprodução / Instagram

Endrick será pai pela primeira vez com Gabriely MirandaReprodução / Instagram

Publicado 10/04/2026 11:03

Rio - A influenciadora Gabriely Miranda anunciou nesta sexta-feira (10) que está grávida do primeiro filho com o jogador Endrick. A novidade veio à tona por meio das redes sociais, com um ensaio especial ao lado do marido e dos animais de estimação do casal.



“Agora somos 5”, escreveu Gabriely na publicação, em referência aos dois cachorros da família, que também aparecem nas fotos.

Nos registros, o casal surge em meio à natureza. A influenciadora veste um vestido branco e deixa à mostra a barriga da gestação, enquanto o atleta aparece com camisa branca e calça bege.

O relacionamento

O namoro entre o jogador e a influenciadora teve início no fim de 2023 e evoluiu rapidamente: os dois oficializaram a união no civil em setembro de 2024 e, meses antes, celebraram o casamento religioso em uma cerimônia reservada em Madri, na Espanha.



O casal virou assunto em 2024, quando revelaram, durante participação no podcast "PodDelas", que mantêm um contrato de relacionamento. Segundo Gabriely, o documento foi elaborado por ela e reúne cláusulas formais, com direito a assinaturas e identificação dos dois.



Entre os pontos definidos, está o compromisso de exclusividade afetiva, que impede envolvimento com outras pessoas. O acordo também estabelece regras de comunicação, com a proibição de expressões comuns do dia a dia, como “hum”, “ok”, “aham”, “tá”, “beleza”, “kkk”, “jaé” e “confia”.



