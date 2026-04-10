Luísa Sonza compartilha fotos em clima de descontração com o namorado, o português Luís Ribeirinho - Reprodução Instagram

Luísa Sonza compartilha fotos em clima de descontração com o namorado, o português Luís RibeirinhoReprodução Instagram

Publicado 10/04/2026 17:30 | Atualizado 10/04/2026 17:35

Rio - Luísa Sonza usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para dividir com os fãs um conjunto de fotos que reúne momentos marcantes dos últimos dias. Entre os registros, a cantora aparece em clima de intimidade com o namorado, Luís Ribeirinho, além de imagens relacionadas ao lançamento de seu novo álbum, “Brutal Paraíso”.

fotogaleria

Na legenda da publicação, a artista escolheu um trecho da música “Diferentemente”, presente no novo trabalho: "Diferentemente de todo meu passado. Talvez seja hora de não confiar no acaso".O post rapidamente gerou repercussão entre os seguidores, que elogiaram tanto o novo projeto quanto a fase vivida pela cantora. "Eu tô tão viciado nessa, Lu", escreveu um fã. "Uma das melhores do álbum", comentou outro. "Ele genuinamente feliz pelas conquistas dela", observou um terceiro, referindo-se ao relacionamento.O romance com Luís Ribeirinho se tornou público em março de 2024, durante um show gratuito realizado em São Paulo. Diferente de relações anteriores da artista, o atual namorado não faz parte do meio artístico, o que chamou atenção dos fãs.Português, Luís tem 29 anos, é médico e atualmente faz residência em cirurgia plástica em Munique, na Alemanha. Ele é filho do cirurgião plástico Serafim Ribeirinho Soares e passou a se relacionar com a cantora após o fim do namoro dela com Chico Moedas, encerrado após um episódio de traição que foi exposto por Luísa no programa Mais Você.“Brutal Paraíso” marca o quinto álbum de estúdio da carreira da artista, sucedendo “Pandora”, “Doce 22”, “Escândalo Íntimo” e “Bossa Sempre Nova”, este último em parceria com Roberto Menescal e Toquinho. No novo trabalho, Luísa Sonza aposta em uma mistura do pop, estilo que consolidou sua carreira, com influências do rock.