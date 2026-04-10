Lexa revelou desejo de engravidar pela segunda vez - Reprodução/YouTube

Lexa revelou desejo de engravidar pela segunda vez Reprodução/YouTube

Publicado 10/04/2026 14:00

Rio - Lexa participou do podcast "Inteligência Ltda" e revelou os cuidados que precisa tomar caso engravide pela segunda vez. A cantora sofreu um quadro grave de pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação de Sofia. A bebê faleceu três dias após um parto prematuro em fevereiro do ano passado.

fotogaleria

"Tenho que estar em plenas condições. Desde o início, o caminho é outro, já sabendo disso. Quando fiz os exames da minha primeira gestação, eu era uma gestante de baixíssimo risco. Ele foi evoluindo a partir do momento que a placenta foi entrando em cena", explicou.

A mulher de Ricardo Vianna também comentou o impacto de uma nova gestação no acompanhamento da tireoidite de Hashimoto. "Hoje, existe um caminho que tenho que fazer antes, tomar toda uma medicação. E, quando engravidar, entrar com outros medicamentos, porque tenho doença autoimune também", disse ela.

Lexa não descartou a possibilidade de engravidar por fertilização in vitro. "É um caminho. Eu cheguei a fazer congelamento [de óvulos]. Mas hoje, tenho que estar preparada mentalmente, principalmente, para isso, porque a cabeça é o que comanda o corpo. Estou dando tempo ao tempo, na hora certa vai ser como tem que ser".