Rafael Cardoso anuncia separação de Carol Ferraz após dois anos de relacionamentoReprodução Instagram

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Rio - Chegou ao fim o relacionamento entre Rafael Cardoso e a psicóloga Carol Ferraz. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos e são pais de Helena, de 2 anos.
A separação foi revelada nesta sexta-feira (10) pelo portal LeoDias. De acordo com a assessoria do ator, o término aconteceu de forma amigável, sem traições ou episódios de conflito.
Antes da relação com Carol, Rafael foi casado por 15 anos com Mariana Bridi. Com ela, teve dois filhos: Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6. O fim do casamento foi anunciado em dezembro de 2022.
Pouco tempo depois, em 2023, o ator iniciou o relacionamento com Carol. No mesmo ano, nasceu a filha do casal. Ao longo da relação, eles mantiveram a vida pessoal de forma mais reservada, longe da exposição nas redes sociais.
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Rafael Cardoso anuncia separação de Carol Ferraz após dois anos de relacionamento
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