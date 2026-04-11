Carlos Alberto de Nóbrega conheceu o novo bisneto - Reprodução/Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega conheceu o novo bisneto Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2026 17:49

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, compartilhou um registro do encontro com o bisneto recém-nascido, neste sábado (11). O apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, não escondeu a emoção ao segurar o bebê nos braços.

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"Primeiro encontro: o mais velho e o mais novo. Os dois chorando. O bisavô e seu bisneto", escreveu na legenda.

O momento em família chamou atenção dos internautas e dos colegas famosos. "Viva pro bisavó. Que Deus abençoe essa fofura", escreveu um perfil. "Parabéns e saúde pra esse anjinho", desejou outro. "Ah, que coisa mais fofa!!!!", escreveu Criss Paiva. "Deus abençoe", disse Rodrigo Capella.

De família numerosa, Carlos Alberto de Nóbrega é pai de Carlos Alberto Filho, Vinícius, Maurício e Marcelo, frutos do primeiro casamento com Marilda de Nóbrega, e dos gêmeos Maria Fernanda e João Victor, da antiga relação com Andréa Filomena. Atualmente, ele é casado com a médica Renata Domingues.