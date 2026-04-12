Luísa Sonza se apresenta pela primeira vez no Coachella - Reprodução de vídeo / Instagram

Luísa Sonza se apresenta pela primeira vez no CoachellaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/04/2026 11:26

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, se apresentou pela primeira vez no Coachella, no deserto do Colorado, Califórnia, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (11). A cantora subiu ao palco do festival com a turnê inédita "Brutal Paraíso", que leva o mesmo nome do álbum mais recente da carreira, lançado na última semana.

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"Minha primeira vez no palco do Coachella. Obrigada, Brasil", escreveu a artista na legenda de uma publicação nas redes sociais. O setlist contou com muitos sucessos, mesclando canções do novo álbum e de projetos anteriores, como "Telefone", "Luísa Manequim", "Modo Turbo, "Anaconda" e mais.

O show teve participação especial da cantora Argentina Emilia Mernes. Além disso, contou com muitas coreografias em que a artista esbanjou sensualidade ao lado dos bailarinos. Segurando a bandeira nacional, Luísa fez questão de exaltar o país natal: "Aqui é Brasil, c******. Vivo o Brasil", falou a cantora, recebendo aplausos da plateia.