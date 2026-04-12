Carol Peixinho ganhou homenagem de Thiaguinho no aniversário - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho ganhou homenagem de Thiaguinho no aniversário Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2026 16:36

Rio - Thiaguinho compartilhou uma declaração de amor para a mulher, Carol Peixinho, que completou 41 anos neste domingo (12). O cantor publicou uma série de fotos ao lado da influenciadora e de Bento, de 6 meses, primeiro filho do casal.

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"Hoje o dia amanheceu diferente… mais bonito, mais leve… porque é o dia de quem me mostrou que o amor é Salvador...do MEU AMOR! Carolina é dessas pessoas raras… que não só passam pela vida… iluminam. Tem um jeito doce, um cuidado no olhar, um amor que acolhe… que transforma tudo ao redor", escreveu ele.

O artista falou sobre o privilégio de ter Carol Peixinho como parceira de vida. "Sempre pedi a Deus que colocasse pessoas especiais no meu caminho...Mas Ele foi generoso demais comigo quando me trouxe você. Você é mais do que eu sonhei...mais do que eu pedi".

Thiaguinho também mencionou a transformação da mulher após o nascimento do herdeiro. "E agora, te ver sendo essa mãe linda, forte, cheia de amor pro nosso Bento...Só confirma tudo que eu já sentia: você é extraordinária!!! Que a vida te abrace do jeitinho que você abraça o mundo...E que nunca te falte esse brilho que faz tudo florescer ao seu redor", desejou.

A influenciadora agradeceu o gesto do artista em comentário nas redes sociais. "Me sinto, de verdade, a mulher mais feliz do mundo. Ter você ao meu lado, como meu parceiro de vida, e ver o nosso filho sendo fruto desse amor...não existe nada maior. Transbordo de amor por vocês e por tudo que a gente vem construindo juntos. Te amo muito", disse Carol.