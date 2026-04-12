Júlia Vieira e Luigi Cesar serão pais de uma menina Brazil News

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Rio - Júlia Vieira e Luigi Cesar publicaram um vídeo nas redes sociais neste domingo (12) anunciando o sexo do primeiro bebê que esperam. O filho de Elaine Mickely e César Filho descobriu que será pai de uma menina. 
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Júlia Vieira e Luigi Cesar serão pais de uma menina - Brazil News
"Nós sonhamos a vida inteira com você…", escreveram na legenda. 
A gravidez foi anunciada por Cesar Filho em março. "Nós temos uma notícia para compartilhar com vocês: sim, seremos vovó e vovô pela segunda vez! Deus faz infinitamente mais… Agora, o bebê que está a caminho é da nossa nora amada, Júlia, e do nosso filho precioso, Luigi", contou. O apresentador do "SBT Brasil" já havia revelado em janeiro que a outra filha, Luma, será mamãe pela primeira vez.  