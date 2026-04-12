Júlia Vieira e Luigi Cesar serão pais de uma menina - Brazil News

Júlia Vieira e Luigi Cesar serão pais de uma menina Brazil News

Publicado 12/04/2026 22:11

Rio - Júlia Vieira e Luigi Cesar publicaram um vídeo nas redes sociais neste domingo (12) anunciando o sexo do primeiro bebê que esperam. O filho de Elaine Mickely e César Filho descobriu que será pai de uma menina.

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"Nós sonhamos a vida inteira com você…", escreveram na legenda.