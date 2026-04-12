Sandy e Pedro Andrade prestigiaram gravação de projeto de Chitãozinho e Xororó - Eduardo Martins / Brazil News

Sandy e Pedro Andrade prestigiaram gravação de projeto de Chitãozinho e XororóEduardo Martins / Brazil News

Publicado 12/04/2026 21:38

Rio - Sandy marcou presença na gravação do DVD "Meninos de Roça" da dupla Chitãozinho e Xororó junto do namorado, Pedro Andrade, neste domingo (12) em Jaguariúna, interior de São Paulo. O casal chegou de mãos dadas ao local e posou com a mãe da artista, Noely.

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O novo projeto contou com a participação especial de Lucas Lima, ex-marido da cantora. Pais de Theo, de 11 anos, os dois anunciaram a separação em setembro de 2023 após 24 anos de relacionamento e 15 de casados.

Sandy fez a primeira aparição pública com Pedro em maio de 2025, embora os boatos do relacionamento tenham iniciado em 2024. Desde então, ambos são discretos sobre a vida pessoal e raramente surgem lado a lado em eventos.