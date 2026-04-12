Virginia Fonseca e Vini Jr. passeiam de bicicleta em clima de romance - Reprodução de vídeo / Instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr. passeiam de bicicleta em clima de romanceReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/04/2026 14:55

Rio - Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 25, aproveitaram um passeio de bicicleta juntinhos em Madri, na Espanha, na tarde deste domingo (12). Através das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou registros do momento de lazer ao lado do jogador de futebol.

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Durante o passeio, a empresária e o atacante do Real Madrid foram clicados em clima de romance, aos beijos. O casal, que oficializou o namoro em outubro do ano passado - estava acompanhado de amigos, como Hebert Gomes. "Eu me imaginei numa corrida. [risos]. E eu estava competindo sozinha", brincou ela.

Virginia está aproveitando a viagem no país europeu hospedada na mansão do atleta. Na noite do último domingo (5), a influenciadora ganhou uma festa de aniversário surpresa no local. A festa também contou com a presença dos filhos dela, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, 1. Na quinta (9), as crianças retornaram ao Brasil e estão com o pai, o cantor José Felipe.