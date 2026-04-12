Viih Tube e Eliezer comemoram aniversário da filha, Lua, com festão - Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer comemoram aniversário da filha, Lua, com festãoReprodução / Instagram

Publicado 12/04/2026 09:42

Rio - Viih Tube e Eliezer comemoraram o aniversário de 3 anos da filha mais velha, Lua, com festão num buffet em São Paulo, noite deste sábado (11). A celebração foi no tema "Mundo Encantado", com referências ao desenho "Bela Adormecida", da Disney.

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"Nossa bela que de adormecida não tem nada. Te amamos tanto, nossa princesa. Fizemos a sua festa com tudo do jeitinho que você pediu! Que sejam sempre memórias inesquecíveis e uma infância repleta de fantasia", escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação.

A festança teve direito a atores caracterizados dos personagens, como a Princesa Aurora, o Príncipe Phillip, a vilã Malévola e as três fadas madrinhas, Flora, Fauna e Primavera. "Teve apresentação com toda a história", contou a ex-BBB. O espaço, ainda, foi todo decorado na temática.

A aniversariante usou dois vestidos na cor rosa, característico da Aurora. O primeiro foi longo. "O segundo look mais confortável para brincar. Coisa mais linda", mostrou Viih. O caçula do casal, Ravi, de 1 ano e 5 meses, foi vestido de príncipe.

Viih Tube e Eliezer iniciaram o relacionamento em agosto de 2022. Em março de 2023, casaram no civil. O casal irá oficializar a união em cerimônia religiosa em agosto deste ano. Eles, inclusive, estão mostrando os preparativos para o grande dia nas redes.