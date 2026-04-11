Virginia exibiu presentes que Vini Jr ganhou de Kim Kardashian Reprodução/Instagram

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Rio - Virginia Fonseca exibiu para os seguidores neste sábado (11) os recebidos enviados por Kim Kardashian para Vinicius Jr. As peças fazem parte da SKIMS, marca cofundada em 2019 pela empresária norte-americana. 
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Virginia Fonseca recebeu peças da marca fundada pela empresária - Reprodução/Instagram
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Vini Jr. já recebeu visita Kim Kardashian em casa - Reprodução/Instagram
"Coisas que eu acho chique: o Vini é amigo da Kim. Ele encontrou com ela, que falou assim: 'Ah, vou mandar um tanto de coisa para você, para sua namorada e para todo mundo'. E ela mandou tanta coisa! Eu acho chique, tá? Olha o tanto de meia, é outro nível e eu amei", disse ela. 
Virginia retornou para Madri, na Espanha, após deixar os três filhos com o pai, Zé Felipe, no Brasil. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo passaram o feriado de Páscoa com a mãe na residência do jogador de futebol, que organizou uma festa surpresa para festejar o aniversário de 27 anos dela