Virginia exibiu presentes que Vini Jr ganhou de Kim Kardashian - Reprodução/Instagram

Virginia exibiu presentes que Vini Jr ganhou de Kim Kardashian Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2026 15:31

Rio - Virginia Fonseca exibiu para os seguidores neste sábado (11) os recebidos enviados por Kim Kardashian para Vinicius Jr. As peças fazem parte da SKIMS, marca cofundada em 2019 pela empresária norte-americana.

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"Coisas que eu acho chique: o Vini é amigo da Kim. Ele encontrou com ela, que falou assim: 'Ah, vou mandar um tanto de coisa para você, para sua namorada e para todo mundo'. E ela mandou tanta coisa! Eu acho chique, tá? Olha o tanto de meia, é outro nível e eu amei", disse ela.

