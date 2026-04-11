Mel Maia se declara para o namorado: ’Meu príncipe’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Mel Maia se declara para o namorado: ’Meu príncipe’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/04/2026 13:00

Rio - Mel Maia, de 21 anos, se declarou para o namorado, o boxeador Luan Medeiros, que completa 31 anos neste sábado (11). A atriz compartilhou um vídeo nas redes sociais com vários momentos do atleta, além de registros do casal juntinho.

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"Feliz aniversário para o meu príncipe. Te amo", escreveu a intérprete da personagem Mirna na série "Os Donos do Jogo", da Netflix. Mel mostrou cliques do namorado praticando boxe, remo, curtindo dia de praia, dormindo com gatinhos de estimação. Além disso, mostrou os dois em clima de romance.

Ele retribuiu a homenagem da namorada. "Te amo, meu amor", disse o boxeador. Mel e Luan Medeiros em fevereiro do ano passado. Dois meses depois, tornaram o namoro público ao assumirem a relação nas redes. Desde então, costumam aparecer juntos, especialmente em momentos de lazer e viagens.