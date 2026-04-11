Val Marchiori foi submetida a quinta sessão de radioterapia - Reprodução/Instagram

Val Marchiori foi submetida a quinta sessão de radioterapia Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2026 16:11

Rio - Val Marchiori, de 51 anos, fez um desabafo após ser submetida a quinta sessão de radioterapia para tratamento de um câncer de mama descoberto em agosto do ano passado. A empresária comentou a insegurança durante o processo e a importância do apoio de outras mulheres.

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"E nesse processo, eu conheci o medo. O medo do desconhecido. O medo do silêncio. O medo de estar ali...só você e Deus. E foi nesse lugar que algo mudou dentro de mim. Hoje eu posso dizer com verdade: eu entendo a dor e o medo de outra mulher. Não só o meu...mas o de tantas que sofrem em silêncio", afirmou ela.

A empresário também compartilhou registros das sessões já realizadas. "Isso me fez refletir profundamente. Nós, mulheres, precisamos nos ajudar mais. Nos acolher mais. Nos amar mais. Porque ninguém entende melhor uma mulher… do que outra mulher",. Que a gente não se julgue...Que a gente se dê a mão. No final, é isso que fica: amor, empatia e humanidade",

Em setembro, Val Marchiori passou por uma intervenção cirúrgica para retirada do tumor e falou sobre o carinho que recebeu desde o diagnóstico. "Correu tudo bem na minha cirurgia, já estou no quarto e se Deus quiser logo estarei curada do câncer de mama. Quero agradecer a todos os fãs que me mandam mensagem de carinho e de esperança. Que eu possa continuar iluminando de alguma forma a vida de vocês".