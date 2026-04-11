Lore Improta mostrou rosto do filho em ultrassom Reprodução/Instagram

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Rio - Lore Improta publicou nas redes sociais neste sábado (11) a imagem do ultrassom do segundo filho com Léo Santana. A dançarina comentou que os traços do menino, que se chamará Levi, são parecidos com o cantor e a irmã mais velha, Liz, de 4 anos. 
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Lore Improta aguarda a chegada do segundo filho - Reprodução/Instagram
Léo Santana e Lore Improta já são pais de Liz - Reprodução/Instagram
Lore Improta mostrou rosto do filho em ultrassom - Reprodução/Instagram
"Nosso Levi está lindão e a cara de Liz e do papai Léo Santana, a mami não tem vez [risos]", brincou na legenda. 
Em outubro, Lore Improta e Léo Santana anunciaram a gestação do segundo filho. O sexo do bebê foi revelado no dia 24 de novembro durante o show que celebrou os 20 anos de carreira do cantor, em Salvador. Já em março deste ano, o casal divulgou o nome do menino. 