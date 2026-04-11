Danielle Winits recebe carinho do marido, André Gonçalves, e dos filhos, Noah e Guy, em espetáculo - Victor Chapetta / Brazil News

Danielle Winits recebe carinho do marido, André Gonçalves, e dos filhos, Noah e Guy, em espetáculoVictor Chapetta / Brazil News

Publicado 11/04/2026 13:54

Rio - Danielle Winits, de 52 anos, recebeu o carinho dos familiares na reestreia do espetáculo "Choque! Procurando Sinais de Vida Inteligente", no Teatro I Love Prio, no Jockey Club Brasileiro, Lagoa, Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (10). O marido da protagonista, o ator André Gonçalves, de 50, e os filhos, Noah, de 18, e Guy, 14, estiveram presentes.

A atriz posou juntinha e sorridente com eles. Além disso, ganhou beijinho na bochecha dos herdeiros. No fim do espetáculo, os familiares aplaudiram a protagonista de pé, assim como os demais integrantes da plateia. A reestreia da comédia, inclusive, ganhou participação especial da ex-'BBB 26', Chaiany Andrade. A brasiliense foi eliminada do reality no último domingo (5).

Após ficar em cartaz no Teatro Copacabana Palace, na mesma região do Rio, e no Teatro FAAP, em São Paulo, Danielle volta aos poucos com o monólogo, em temporada até o dia 31 de maio. O primogênito é fruto do antigo relacionamento com Cássio Reis. Já o caçula nasceu da relação anterior com Jonatas Faro.

Serviço

"Choque! Procurando Sinais de Vida Inteligente"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro I Love PRIO

Endereço: Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Lagoa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60