Mico Freitas e Kelly Key foram ao Santuário de Fátima Reprodução/Instagram

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Rio - Kelly Key esteve no Santuário de Fátima, em Portugal, acompanhada dos familiares, neste sábado (11). A empresária acendeu velas e fez uma prece com o marido, Mico Freitas, que passou por um susto ao sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) no começo da semana
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Kelly Key e família foram agradecer recuperação de Mico Freitas após AVC - Reprodução/Instagram
Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas - Reprodução/Instagram
Mico Freitas e Kelly Key foram ao Santuário de Fátima - Reprodução/Instagram
"Hoje a gente está aqui em Fátima. Antes de pedir qualquer coisa, viemos agradecer. Segunda-feira eu não sentia um lado do corpo, hoje estou aqui andando. E vamos pedir também para quinta-feira correr tudo bem", disse o empresário.
Na sexta-feira (10), Mico Freitas se manifestou pela primeira vez após receber alta do hospital. "Vim para casa ontem medicado, estou à espera de um outro exame para ver se eu preciso fazer alguma intervenção. A primeira noite em casa foi um pouco ansioso. Acordei algumas vezes à noite para ver se o braço mexia, se a mão mexia. E foi onde tudo aconteceu, então ainda dá aquela insegurança" relatou.
Kelly e Mico estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.