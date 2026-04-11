Mico Freitas e Kelly Key foram ao Santuário de Fátima - Reprodução/Instagram

Mico Freitas e Kelly Key foram ao Santuário de Fátima Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2026 17:06

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"Hoje a gente está aqui em Fátima. Antes de pedir qualquer coisa, viemos agradecer. Segunda-feira eu não sentia um lado do corpo, hoje estou aqui andando. E vamos pedir também para quinta-feira correr tudo bem", disse o empresário.

Na sexta-feira (10), Mico Freitas se manifestou pela primeira vez após receber alta do hospital . "Vim para casa ontem medicado, estou à espera de um outro exame para ver se eu preciso fazer alguma intervenção. A primeira noite em casa foi um pouco ansioso. Acordei algumas vezes à noite para ver se o braço mexia, se a mão mexia. E foi onde tudo aconteceu, então ainda dá aquela insegurança" relatou.

Kelly e Mico estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.