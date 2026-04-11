Ingra Soares detona equipe de Zé Vaqueiro após rumores de reconciliação - Reprodução / X

Ingra Soares detona equipe de Zé Vaqueiro após rumores de reconciliaçãoReprodução / X

Publicado 11/04/2026 10:26

Rio - A equipe de Zé Vaqueiro desmentiu os rumores de reconciliação entre o cantor e Ingra Soares. Após a repercussão do pronunciamento, a influenciadora digital detonou a atitude, através dos comentários de uma publicação das redes sociais, nesta sexta-feira (10).

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"Isso eles desmentem. Mas quando o Brasil me atacou com hate [ódio] e tentou me humilhar com falsas acusações, eles não me defenderam. Não tiveram empatia. Pois bem... Deus é justo", escreveu a influenciadora digital.

Ingra se manifestou depois da assessoria do cantor negar a reaproximação do ex-casal, em nota enviada ao portal Leo Dias. Ingra e Zé Vaqueiro anunciaram o fim do casamento em dezembro do ano passado, após 6 anos juntos. Eles começaram o namoro em 2019 e casaram em 2021.

Logo após o término, surgiram boatos de que a separação teria ocorrido devido uma suposta traição por parte da influenciadora. O ex-casal teve dois filhos: Daniel, de 5 anos, e Arthur, que nasceu com síndrome de Patau, condição marcada por um conjunto de malformações, e morreu com apenas 11 meses, em julho de 2024. Ela também é mãe de Nicolly, fruto de um antigo relacionamento.